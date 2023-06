Donna investita in via Broseta | è grave

(Di sabato 24 giugno 2023) Bergamo. È stata trasportata in gravi condizioni alle Gavazzeni di Bergamo ladi 77 anninella mattinata di sabato 24 giugno in via, in città. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.30 all’incrocio con via IV novembre: sul posto sono intervenuti il personale medico, a bordo di un’ambulanza e un’automedica, è la Polizia Locale di Bergamo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Dopo le prime cure, l’anziana è stata trasferita alle cliniche Gavazzeni, dove è giunta in codice rosso.

