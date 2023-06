Domenica di bel tempo | blitz temporaleschi la prossima settimana

(Di sabato 24 giugno 2023) Nella giornata diil meteo sarà ancora localmente instabile sulle regioni del Sud, con temperature che si riporteranno ovunque intorno alle medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti laè in arrivo un vasto anticiclone delle Azzorre che si distenderà sull’Europa mediterranea e quella occidentale. Ilrisulterà nel complesso stabile, salvo qualche disturbo sulle regioni del Nord, e con il caldo che si manterrà su valori normali per il periodo.Fortirali Dopo un inizioprettamente estivo, da giovedì 29 giugno le condizioni meteo sono previste in peggioramento: ci attendiamo l’arrivo di precipitazioni intense erali a partire dalle regioni settentrionali.Le previsioni di25 giugno Al ...

Meteo Torino: sabato ditempo sul Piemonte Meteo oggi - Giornata di sabato al via con cieli ...estiva su Torino Il weekend proseguirà stabili sul Piemonte. Giornata dial via ...Giornata dial via con cieli sereni su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio innocui ...tempo su Milano anche nella giornata di martedì 27 giugno, poi infiltrazioni umide oceaniche ...

Nell'ultimo weekend di giugno le condizioni del tempo saranno generalmente stabili e soleggiate salvo disturbi al Sud con possibili piogge. Temperature alte ma non eccessive e nella media del periodo.