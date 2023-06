(Di sabato 24 giugno 2023) Sta per concludersi il percorso formativo degli insegnanti impegnati nel periodo di. Da quest'scolastico il percorso si è sviluppato in quattro fasi, ovvero incontri propedeutici e di restituzione, laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie, peer to peer ed osservazione in classe eon line. L'articolodic’è dasul

... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #... la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata da: tutti igià di ruolo, compresi inell'a.s. 2022/23, come precisato dal MIM nella nota MIM n. 34778 del 14/06/...1 comma 12 - quater) Gli altri provvedimenti previsti nel testo originario Vincolo triennale mobilità per iin ruolo a.s. 2022/23 Il vincolo di permanenza triennale nella medesima ...

Docenti neoassunti, anno di prova e formazione: cosa c’è da sapere sul test finale [VIDEO] Orizzonte Scuola

Il Pnrr è un’opportunità unica per la scuola italiana. Da un lato, prevede investimenti con fondi europei, molti dei quali in edilizia scolastica, per circa 18 miliardi: una cifra senza precedenti. Da ...il Dirigente scolastico presenta al Comitato di valutazione una relazione per ogni docente in formazione e prova, con espresso riferimento all’acquisizione delle competenze rilevate; il docente Tutor ...