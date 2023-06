Diretta calciomercato | segui tutte le trattative di oggi LIVE

(Di sabato 24 giugno 2023) ROMA - Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il mercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso. Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di sabato 24 giugno. LIVE 9.03 - Marcus Thuram è pronto

Dal colpo Thuram dell'Inter allo sprint Milan per Frattesi e il tentativo per Lukaku: tutte le notizie di mercato di oggi sabato 24 giugno ...Marcus Thuram ha scelto l’Inter. I nerazzurri sono riusciti a sorpassare la concorrenza dei cugini rossoneri mettendo sul piatto un contratto quinquennale fino al 2028 da 5,5 milioni all'anno: ora man ...