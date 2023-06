Diodato sbanca anche in Cina | fan in visibilio senza capire l’italiano per «Fai rumore» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) «È arrivato inun cantante italiano famosissimo, non vedo l’ora di incontrarlo». Inizia così ildi Liz Supermais, una content creator che pubblicasulle differenze tra la vita in Italia e in. Il protagonista del suo ultimopubblicato su TikTok è, il cantante valdostano vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Fai. Nei giorni scorsi,è volato per la prima volta inper esibirsi in due concerti: uno a Pechino e l’altro a Wenzhou. Nel filmato pubblicato su TikTok si vede il cantante che prova a dialogare con il pubblico: «Quanti di voi capiscono quello che dico?», chiededal palco. Dal pubblico arrivano ben pochi riscontri, al punto che lui ...