Diletta Leotta posta le foto della festa per Karius | fan in delirio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 giugno 2023)e Lorissembrano innamorati come non mai e ieri lui ha festeggiato i suoi 30 anni. La showgirl gli ha organizzato una bellissimadi compleanno in uno dei locali più esclusivi di Milano dove si sono divertiti tra balli e musica. Lete sui social, però, hanno scatenato una bufera nei commenti. Ecco cos’è successo.e lapere Lorissono felicemente innamorati e stanno per avere la loro prima bimba. Tuttavia, i gossip su di loro non si placano e tutti continuano a sostenere che stiano insieme solo per una questione di fama e popolarità. Non solo, la conduttrice di DAZN è costantemente ...