Dietrofront della Wagner dopo le proposte di Lukashenko

(Di sabato 24 giugno 2023) Nella serata di oggi, i membrisi sono fermati e hanno cominciato a tornare indietro. Lo ha riferito il servizio stampa del gruppo, che precisa di aver visto sul tavolo delle trattative una “opzione proficua e accettabile” di soluzionevicenda, che dà anche “garanzie di sicurezza” ai membri del gruppo. La proposta di cui si parla è quella giunta dal presidente bielorusso Alexander, che si è rivolto al capoEvgeny Prigozhin con una bozza di risoluzione per sciogliere i nodi che hanno provocato la crisi odierna. Il presidenteBielorussia è intervenuto nella questione in accordo con Vladimir Putin e ha inoltrato la sua proposta con l’intenzione di bloccare il prima possibile la crisi. Prigozhin ha accettato e ha dato ordine ...

"Alcuni di loro, se lo desiderano, firmeranno contratti con il MinisteroDifesa", ha detto Peskov, senza fornire ulteriori dettagli. Il portavoce del Cremlino ha elogiato il ruolo di mediatore ...Sono le parole dell'oppositore russo ed ex deputatoDuma, Ilya Ponomarev, dopo l'improvvisodi ieri del gruppo Wagner nella marcia verso Mosca. Ponomarev, che dal 2016 vive in ...La ribellioneWagner e la copertura tv in Russia Sabato, Prigozhin ha inviato i suoi mercenari a 'prendere' la città di Rostov e lanciato la 'marcia' verso Mosca, salvo poi ila 200 ...

Mosca, il dietrofront di Prigozhin Euronews Italiano

Milano, 25 giu. (askanews) - Dalla marcia su Mosca al dietrofront: nell'arco di poco più di mezza giornata la "ribellione militare" di Yevgeny Prigozhin e della Wagner.