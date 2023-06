(Di sabato 24 giugno 2023) Nonostante l’acquisizione di sempre più potere in ambito calcistico, arriva ilda parte dell’Saudita.ti dunque i piani ormai in dirittura d’arrivo. Soldi, potenza e figure in espansione. Un mix letale e pronto ad invadere sempre di più le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, e che fa indubbiamente viaggiare la mente verso ciò che sta diventando l’Asia occidentale nel mondo del calcio. Sono veri e propri passi da gigante quelli mossi in ambito calcistico dal fenomeno asiatico, cominciato qualche anno fa con l’avvento dei cosiddetti sceicchi alla guida dei top club europei ed ora diffusosi a macchia d’olio. Tale discorso non è infatti più legato alle sole figure di Al-Khelaifi e Mansur, ormai da anni a capo di due dei più influenti club d’Europa come PSG e Manchester City. ...

Alla fine Marcus Thuram sbarcherà a Milano e non a Parigi. Non però nella sponda prevista. Con uncolpo di scena o di teatro l'attaccante francese, figlio di una leggenda del calcio transalpino come il grande Lilian, ben conosciuto anche in Italia, ha deciso di sposare la causa dell' ...Unautogol, a cui il massimo organismo del calcio continentale sta provando a mettere una pezza.Uefa: sì al Var agli Europei Under 21 . Gli errori arbitrali in Francia - Italia ...Manca ancora molto ma i Mondiali del 2030 iniziano a prendere forma; clamorosa novità per quanto riguarda l'organizzazioneGli ultimi Mondiali hanno scritto una pagina storica per la competizione dal ...

Dietrofront clamoroso: salta tutto in Arabia Rompipallone

Ecco chi è Azpilicueta, il nuovo rinforzo dell'Inter in difesa. Per Benitez sarebbe diventato il migliore nel suo ruolo.Cosa c'è dietro il clamoroso ripensamento di Marcus Thuram, che ha detto no al Milan per andare all'Inter Spunta il retroscena.