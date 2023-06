Di Canio sulla finale di Champions League | «Inter poteva vincere»

(Di sabato 24 giugno 2023) Paolo Di, a Sky Sport, è tornato a parlare delladigiocata dall’contro il Manchester City (vedi articolo). IMBRIGLIATO ? Paolo Di, a Sky Sport, è tornato a parlare della notte più importante per la squadra di Simone Inzaghi nella stagione appena conclusa: «L’ha imbrigliato il Manchester City eladi. L’si è creata le sue possibilità in quella serata».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

Il programma di Rai 3 ha indagato sul Ministro del Turismo Daniela Santanchè esua attività ...aveva smascherato diverse criticità nella gestione che Daniela Santanchè e l'ex compagno......di alimentare biologico Ki Group la ministra la acquista nel 2006 insieme all'ex compagno... Intanto nell'udienza civile in corsocausa intentata da un gruppo di azionisti di minoranza della ...Anche quest'anno uno spazio alla riflessionecondizione femminile con Oltre l'8 marzo, con la ... con Qui dove il mare luccica (9 dicembre), Neri per caso (9 febbraio);Loguercio in A fil' '...

De Canio: “De Laurentiis non avrebbe dovuto dare certezze sulla Champions” Sport del Sud

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live per parlare di ADL e non ...Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Rudi Garcia Il suo percorso è stato di tutto rilievo, non posso che parlarne bene. Ha le motivazioni giuste pe ...