Desideri mortali | film-tv su Rai 2 | trama | finale e cast

(Di sabato 24 giugno 2023) Questa sera, sabato 24 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda il-tv, all’interno del ciclo “Nel segno del giallo” e andato in onda su Lifetime, negli Stati Uniti, nel 2020, con il titolo “Ruthless Realtor”. LadiIl fotografo Ralph Savage (Brian Ames) e la moglie Annie (Lily Anne Harrison) decidono di acquistare una villetta che sembra essere ideale per le loro esigenze, soprattutto per lui, che cerca un luogo in cui far sviluppare le proprie foto. Merito dell’agente immobiliare Meg Atkins (Christie Burson), che assicura loro la casa nonostante l’interesse ad acquistarla di Lynette Dee (Alexandra Peters). Una volta trasferitisi, però, Meg inizia a fare continuamente visita alla coppia. Raplh ed Annie inizialmente pensano che la donna ...

Stasera , 24 giugno, su Rai 2 , in prima serata, e in prima visione assoluta, va in onda, terzo film del ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola è diretta da Devon Downs e Kenny Gage. Le musiche sono di Todd Haberman e Andrew Skrabutenas. Trama, cast e trailer del ...FILM Su Rai Due dalle 21.20. Annie e Ralph si trasferiscono nella casa dei loro sogni, ma la loro felicità viene disturbata dalla loro eccentrica agente immobiliare Meg, che sembra ..., ore 21:20 su Rai 2 Una coppia trasferitasi in una nuova casa viene perseguitata da un'agente immobiliare. L'amica geniale, ore 21:20 su Rai 3 Famosa e pluripremiata miniserie basta ...

Desideri mortali stasera su Rai 2: cast e trama del film del ciclo 'Nel ... Movieplayer

Questa sera, sabato 24 giugno 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda il film-tv Desideri mortali, all’interno del ciclo “Nel segno del giallo” e andato in onda su Lifetime, negli Stati Uniti, nel 2020, ...Tutto quello che c'è da sapere su Desideri mortali, il film-tv thriller in onda su Raidue per il ciclo di "Nel segno del giallo" ...