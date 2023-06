Desideri mortali | come finisce il film

(Di sabato 24 giugno 2023) Il, del 2020,con la rivelazione che è Lynette, la stalker, non Meg, l’agente immobiliare. Nel finale, Annie sente che è arrivata la polizia, Meg è scappata di prigione e un agente è fuori di casa loro. La luce va via improvvisamente e cala il terrore sulla casa. Annie e Ralph vorrebbero separarsi per provare a uscire, ma non riescono fino a quando il poliziotto viene assassinato. Così i due decidono finalmente di prendere due strade diverse per la fuga. Ralph non riesce a fuggire e viene messo fuori gioco da una persona col volto coperto che si rivelerà essere Lynette. Meg affronta Annie e viene gassata dalla stessa persona mascherata. Annie si sveglia e si ritrova legata in cantina con Meg e Ralph. La persona mascherata è Lynette. Meg diceva la verità, non stava perseguitando la coppia ...

