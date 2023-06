Demme verso l’addio | il sostituto arriva dalla Serie A | l’ha chiesto Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 giugno 2023) Diegoè sempre più vicino alla cessione, il Napoli valuta l’acquisto di un nuovo centrocampista: Rudiha già un preferito. Il Napoli, dopo aver annunciato Rudicome nuovo allenatore, ha iniziato a muoversi per reperire rinforzi sul calciomercato. Prima di acquistare, però, servirà cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani del club azzurro. Tra questi calciatori c’è sicuramente Diego. Il regista tedesco, dopo una stagione vissuta ai margini del Napoli, vuole provare una nuova esperienza. Probabile, dunque, che ritorno in Germania. Da capire ancora quale possa essere la destinazione, anche se nelle scorse settimane c’erano stati contatti con l’Hertha Berlino. Maxime Lopez, il regista chevorrebbe al Napoli Ad ogni modo il Napoli dovrà reperire un vice Lobotka ...