Delitto Capovani | il rischio dell’impunità Attesa per la perizia psichiatrica sull’assassino

(Di sabato 24 giugno 2023) Due mesi fa a Pisa Barbara, primario psichiatra appena cinquantacinquenne, veniva uccisa da Gianluca Paul Seung. Un’aggressione futile e cruenta che causò praticamente subito la morte cerebrale del medico. Seung fu arrestato poche ore dopo. Il movente sarebbe stato l’odio che il trentacinquenne napoletano di origine asiatica nutriva nei confronti degli psichiatri e dellain particolare , della quale era stato paziente qualche anno prima. Seung si trova in carcere a Sollicciano ma l’è tutta sullache inizierà di fatto la prossima settimana. Il Gip ha nominato come consulenti Renato Ariatti e Stefano Ferracuti, mentre il Pm ha indicato Rolando Paterniti. La difesa di Seung ha scelto, invece, il noto volto televisivo Alessandro Meluzzi. Solo una volta ...

