De Luca 23 giugno 2023 gli aggiornamenti

(Di sabato 24 giugno 2023) Roberto Racinaro La diretta di venerdì 23del Presidente Desi apre con l’inaugurazione della sala di riunione dei capigruppo regionali alla memoria di Roberto Racinaro, ex consigliere comunale e Rettore dell’Università di Salerno, protagonista di una vicenda giudiziaria sconvolgente. La sua vicenda ricorda l’ imbarbarimento giudiziario che ha rovinato la vita di persone e famiglie nel nostro paese, vicenda poi lasciata nell’indifferenza generale. Colpito da un mandato d’arresto, Racinario ha subito un calvario giudiziario di 7 anni, ma risultato poi innocente. Le accuse pendenti a suo carico il falso ideologico e l’abuso d’atto d’ufficio. Racinaro a causa della sua vita distrutta dalle accuse ha avuto in seguito importanti problemi di salute, mentre la vita della sua famiglia è stata distrutta. Bisogna ...

... che hanno visto prevalere la coppia composta dallo svizzeroMargaroli e dall'indiano Ramkumar ... ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 232023Il secondo debutto " domani sera alle ore 19 al Teatrino delle 6 "Ronconi" " è quello di Sarto ... Lo spettacolo è in scena fino a mercoledì 28(ore 21, ore 19, ore 16, ore 16). Massimo ...Il SindacoDi Stefano invita la cittadinanza alla cerimonia di accensione della nuova linea della pubblica illuminazione in località Scacciaformiche . L'appuntamento è domani, sabato 242023, alle 20.

consiglio - Consiglio regionale del 27 giugno in diretta streaming Regione Liguria

Una serata all’insegna della solidarietà per donare un sorriso a chi è nato senza. In occasione del Grand Opening del Convento San Panfilo, location ricettiva unica tornata alla sia antica bellezza do ...Le celebrazioni per il patrono coi fuochi d’artificio, il calcio storico, il Dieci Festival all’Ultravox, il Baroque Festival Florence, la riapertura del Forte di Belvedere, ...