Davide Frattesi | le idee chiare della mezzala più ricercata d’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 giugno 2023) Roma, 24 giu – Migliore in campo contro la Spagna, ha fatto la differenza nella finalina giocata con l’Olanda. Insieme a Buongiorno, Dimarco e al ritrovato Chiesa, le note positive delle ultime uscite azzurre hanno anche il volto giovane e fresco di. Le sue qualità sono note da diversi mesi: novello vincitore del Premio Bulgarelli – riconoscimento dell’Associazione Italiana Calciatori riservato alla migliorestagione (prima di lui Tonali, Locatelli, Barella e De Rossi) – il numero sedici del Sassuolo è ora meritatamente al centro di un vero intreccio di mercato. Una crescita esponenziale Romano, classe 1999, si forma nel settore giovanileLazio per finire il suo percorso di crescita nella Roma. Estate 2017: neanche il tempo di essere convocato per il ritiro con la ...