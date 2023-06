La Societa'sta facendo un lavoro sull'educazione fondamentale per un Paese come l'Argentina, che ha bisogno di educazione. L'educazione e' la chiave per trasformare". Cosi' l'...Cosi' il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli a margine dei lavori dell'84esimo Congresso della Societa', quest'anno celebrato a Rosario, in Argentina. 24 giugno 2023... che hanno lavorato con alcune delle loro classi durante tutto l'anno scolastico, sono state: le primarie San Paolo, XXV Aprile e IV Novembre, le secondarie di primo grado Trevigi ee ...

Dante Alighieri, Techint: "Sta facendo un lavoro fondamentale per l'Argentina" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Fare questo convegno a Rosario mi e' sembrato importante. Rosario e' un centro di immigrazione straordinaria con una grande presenza italiana, e' ...