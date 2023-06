Danso non convince | pista sfumata | ADL non intende proseguire nella trattativa

(Photo by Eva MANHART / APA / AFP) / Austria OUT Addiosarà il difensore centrale austriaco del Lens a sostituire Kim ormai in partenza. È quanto ha dichiarato ieri sera Gianluca Di Marzio ...Calciomercato - Sorpresa Napoli : diversamente alle ultime notizie circolate, sembrerebbesiail candidato numero uno per sostituire il partente Kim . Secondo quanto riferisce Sky, infatti, il giocatoreconvincerebbe al 100%. Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ...

Napoli, Danso non convince: si valutano altri profili per la difesa Sky Sport

Il calciomercato del Napoli, dopo l'annuncio di Rudi Garcia, è entrato nel vivo. Rispetto allo scorso anno ci saranno delle differenze importanti, con ...Stando a quanto riporta la redazione di Sky Sport, il presidente De Laurentiis valuterà offerte per Victor Osimhen solo per cifre monstre.