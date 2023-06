Dall’Inghilterra | il Tottenham mette nel mirino Bremer della Juve

(Di sabato 24 giugno 2023) Il Tottenhan avrebbe messo nelGleison, difensorentus. La richiesta è arrivata direttamente dal nuovo allenatore Ange Postecoglou Il Tottenhan avrebbe messo nelGleison, difensorentus. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la richiesta è arrivata direttamente dal nuovo allenatore, Ange Postecoglou, che avrebbe individuato il brasiliano come rinforzo ideale per la retroguardia degli Spurs.

