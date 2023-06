Dalla Spagna – Il Chelsea insiste per portare Lukaku al Milan

(Di sabato 24 giugno 2023) Secondo quanto riportato da AS, ilstarebbe spingendo per la cessione a titolo definitivo di Romelual

Dalla Spagna - Il Chelsea vuole cedere Lukaku: poi sarà assalto a Osimhen o Vlahovic Tutto Juve

Romelu Lukaku resta un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Dalla Spagna, e in particolare AS, rilancia la volontà del Chelsea di dare il belga ai rossoneri per la possibilità del Diavolo di ...Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe dipendere da Romelu Lukaku. Con l'approdo di Marcus Thuram all'Inter, sembra difficile che l'attaccante belga possa tornare in nerazzurro, considerando anche che ...