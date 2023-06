Dalla ribellione alla ritirata | cronaca di una crisi | le 24 ore di follia in Russia e i possibili scenari

(Di sabato 24 giugno 2023) Il gruppo paramilitare russo Wagner, guidato da Evgeny Prigozhin, si è ribellato ieri notte contro l’esercito regolare e i suoi miliziani hanno preso posizione in diverse regioni, gettando il presidente Vladimir Putin in una gravenel mezzo del conflitto ucraino. PRIGOZHIN INVITARIVOLTA... Dopo settimane di crescenti tensioni tra il leader della Wagner e Mosca, venerdì sera Yevgeny...

...che questa nella mattinata di oggi il Presidente russo Vladimir Putin ha informato il suo omologo omologo bielorusso sulla situazione nel sud della Russia e dellaportata avanti...I miliziani di Wagner sono arrivati nella regione di Lipetsk, a sud di Mosca. a 200 kmcapitale russa. Lo afferma il governatore, Igor Artamonov, sul suo canale Telegram. Si sono ...la...Dopo aver annunciato l'inizio "marcia per la giustizia" per e liberare la Russiacorruzione e ... senza mai nominare Prigoin, e ordinare alle forze armate di schiacciare la. Per tutto ...

Russia, Prigozhin guida ammutinamento Wagner contro Mosca Limes

Gli step di una crisi durata 24 ore e destinata a cambiare l'assetto dei mercati. Gli economisti paventano che i prezzi del greggio schizzeranno di colpo e che questo condizionerà sulle Borse di tutto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, dietrofront Wagner. Prigozhin ordina ritirata: evitare bagno sangue. LIVE ...