Dalla Maturità alle famiglie arcobaleno | quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono stati giorni di apprensione per l'equipaggio del mini sommergibile turistico di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 giugno durante una immersione per raggiungere il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico. Epilogo drammatico per le cinque persone a bordo, che avrebbero perso la vita a seguito di un'implosione del sommergibile. Intanto in Italia hanno preso il via gli esami di(SPECIALE) per gli oltre 536mila studenti giunti alla fine del percorso scolastico. Tra le tracceprima prova anche WhatsApp; in occasioneseconda prova al liceo classico gli studenti hanno affrontato una versione di latino, allo scientifico hanno dovuto risolvere due problemi attraverso los tudio delle funzioni, al linguistico hanno tenuto banco Barnes, Obama e l'Unesco. Sul fronte politico prosegue la diatriba ...