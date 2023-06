Dalila Bagnuli | tutte le volte che mi hanno detto «sei troppo grassa»

(Di sabato 24 giugno 2023) Le è statoche eraper avere figli, per viaggiare, per fare l'attrice, per essere benvoluta dai compagni di classe.ha reagito così: ha preso il suo corpo e lo ha messo al centro, di una pagina Instagram in cui parla di femminismo e body positivity, di un libro appena uscito e di questa intervista, dove invita a smettere di valutare le persone in base ai canoni di bellezza

, durante il suo intervento a Repubblica delle Idee 2023 nel panel 'Ad ogni corpo il suo mestiere, per ogni corpo un suo destino', riflette così sul modo di fare attivismo: 'Io non devo ...E poi ancora artisti e attivisti come Djarah Kan , Fumettibrutti,, Pietro Turano, Luce Sant'Ambrogio, Vladimir Luxuria e Carlotta Vagnoli, fino a Rachele Scarpa , la più giovane ..., attivista bodypositive invece, combattendo la grassofobia, ha affrontato il tema della pressione estetica come insieme di regole sociali che limitano i corpi nella loro vita. ' N on ...

Le è stato detto che era troppo grassa per avere figli, per viaggiare, per fare l'attrice, per essere benvoluta dai compagni di classe. Dalila Bagnuli ha reagito così: ha preso il suo corpo e lo ha me ...