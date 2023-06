Dal plateau alle mules | le scarpe più trendy per l’estate 2023

Leggi su velvetmag

(Di sabato 24 giugno 2023) Qualiaccompagneranno la nostra estate? Le tendenze puntano ad un’offerta variegata: non si rinuncia alla comodità delle, così come agli stivali esneakers di tela. Quali calzature indossare d’estate? Non esiste soltanto una risposta (per fortuna) a questa domanda, considerando che la moda ha una proposta per qualsiasi esigenza. Che si tratti di un’occasione speciale, di un aperitivo al mare, di una commissione da sbrigare in centro o semplicemente una necessità glam, il panorama glam non rinunciatendenze estive, ma alcune proposte potrebbero sorprendervi. Crediti: Emily Ratajkowski/InstagramAd esempio: se vi dicessimo che consi punta anche agli stivali? Il trend Coastal cowgirl è diventato virale proprio perché riesce a ...