Così Fabio Parasecoli da instancabile giramondo ha messo radici a New York2018. Nonostante una passione grande per i Paesi del Medio ed Estremo Oriente, Parasecoli aveva una forte attrazione per ...... ildiventa in realtà un uso della cucina come marcatore di superiorità ... già emblema nazionale fondamentale e non sostituibile, nemmenolatte ammericano , a una produzione ...... dialogheremo con Alberto Grandi sul, e cercheremo di capire come il cibo e il ... Molti "classici" italiani,panettone al tiramisù, sono invenzioni relativamente recenti, sostiene.

Dal gastronazionalismo al gastronativismo, l’utopia della cucina identitaria Linkiesta.it

Abbiamo colto l’occasione del Fancy Food di New York per intervistare Fabio Parasecoli, professore di Food Studies alla NYU.