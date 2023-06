Dai falsi casi di cani maltrattati al finto passaporto israeliano di Olena Zelenska – Le fake news della settimana

(Di sabato 24 giugno 2023) Anche questatorniamo con una selezione dei nostri fact check. Dal nostro ultimo appuntamento, ci siamo occupati di un falsodi, che secondo alcuni avrebbe ottenuto per fuggire dal Paese. Spazio anche un servizio televisivo andato in onda a Piazzapulita, su La7, nel quale sono stati invitati due ospiti particolarmente seguiti dai negazionisti del cambiamento climatico e i fenomeni ad esso correlati. Infine, non mancano le classiche bufale e leggende metropolitane, dal cane gettato in mare, alle immagini generate dall’intelligenza artificiale spacciate per vere foto, passando da presunti alieni e complotti al Parlamento Europeo. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua ...

Dai falsi casi di cani maltrattati al finto passaporto israeliano di ... Open

L'esperta di etica e pratiche sleali Francesca Gino è accusata di aver falsificato i dati di alcune ricerche. L'accademica è stata sospesa dalla Harvard ...