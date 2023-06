Ct USA | 'Pulisic? Milan destinazione attraente'

Per la nazionaleMckennie è molto importante: è un leader, un guerriero'.- 'Christian gioca nel Chelsea. Ma l'Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie ...Leggi ancheshow, dedicato al Milan: doppietta da urlo in- Messico 3 - 0 Cuore a Londra, gol a Reims: chi è Balogun, il bomber salvato da Henry Inter - Arsenal, contatto per Balogun: la ...Grazie a una doppietta di Christiane una rete di Ricardo Pepi, la Nazionale di calcio degli Stati Uniti ha raggiunto la finale della Nations League della CONCACAF, ovvero della ...

Il CT degli USA: "Pulisic L'Italia e il Milan sono destinazioni attraenti" Sportitalia

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale degli Stati Uniti Gregg Berhalter ha parlato ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...