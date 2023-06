Crosetto a Washington | “Italia non ha mai esitato su Kiev Prigozhin? Aperta una ferita nella narrativa russa”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 giugno 2023) “L’non ha mai pensato un momento da che parte stare nel conflitto ucraino e continua a sostenereanche con governi diversi”: lo ha detto il ministro della Difesa Guidoin un incontro con il capo del Pentagono Lloyd Austin a. “Siamo legati da rapporti di cooperazione e amicizia speciali”, ha aggiunto, ricordando i tanti militari americani ospitati da 70 anni ine i cimiteri di tanti soldati americani “a dimostrazione del ruolo degli Stati Unitinostra lotta per diventare una democrazia e una repubblica”. Austin, da parte sua, ha dichiarato che “l’è un alleato fondamentale sul fianco sud della Nato, apprezziamo il suo robusto contributo per la sicurezza nel mondo, in ambito Nato, Ue e Onu, con la partecipazione a molte ...