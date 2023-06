Crisi in Russia | gli Usa “monitorano” con gli alleati e il Regno Unito convoca il comitato Cobra Pechino per ora resta in silenzio

(Di sabato 24 giugno 2023) L’Occidente e la Cina guardano con attenzione a quanto sta avvenendo indopo la lotta intestina scatenata da Yevgeny Prigozhin. Una situazione di attesa, mentre l’entourage di Vladimir Putin già punta il dito contro la Nato per le mosse del “signore della guerra” alla guida della Wagner. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato della situazione ine Washington “è in consultazione con glie i partner su questi sviluppi”. E nel pomeriggio l’inquilino della Casa Bianca, come riferiscono fonti alla Cnn, ha ricevuto un nuovo breafing sull’evoluzione della sfida lanciata da Prigozhin contro la leadership militare russa, tra cui il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Interlocuzioni che riguardano ovviamente anche l’Italia con la presidente Giorgia Meloni ...

...le sanzioni che l'Italia e gli altri Paesi europei hanno deciso di mettere in atto contro la. Bisogna un po' ammetterlo: alla luce dei risultati dello studio sembra che ledi governo ......di opinioni sulla situazione in". In vista del Consiglio Affari esteri dell'Ue di lunedì, "mi sto coordinando all'interno dell'Unione europea e ho attivato il centro di risposta alle", ...... "sono in costante contatto con l'ambasciatore Starace e l'Unita di, che sono a disposizione di tutti coloro che vogliono avere informazioni sui 5600 italiani che vivono in". Tajani ha ...

Wagner: la guerra civile è iniziata. Scontri a Rostov e Voronezh. Putin: i traditori saranno puniti - Russia: la Lettonia chiude le sue frontiere ai russi in fuga - Russia: la Lettonia chiude le sue frontiere ai russi in fuga RaiNews

“Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione interna in Russia. Le notizie sono frammentate ma preoccupanti, la prudenza è d’obbligo. L’unica certezza è che questa ...Riunione convocata dal premier Giorgia Meloni, rientrata dall’Austria, per discutere degli sviluppi della situazione in Russia e presieduta da remoto. A quanto apprende l’Adnkronos, all’incontro parte ...