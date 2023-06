Crema Nivea | da sempre sottovalutata | scopri i suoi 7 usi che sicuramente non conosci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 24 giugno 2023) Prendersi cura della pelle è il primo atto d’amore che facciamo per il nostro corpo. La pelle, come sappiamo, è lo strato protettivo che ci protegge dagli agenti esterni e mantenerla in salute deve essere essenziale per tutti noi. Unaindispensabile per svolgere queste funzioni è ladella. Ladellauna delle creme più utilizzare e si trova sul mercato da oltre cento anni. Questapuò aiutarci in molte situazioni e non solo per idratare la pelle. perre come laè indispensabile per il nostro corpo.: i7 usi chenonIdrata il ...