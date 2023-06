Covid | Speranza | ‘Anche il tribunale dei ministri di Roma archivia | molto soddisfatto’

(Di sabato 24 giugno 2023)– “Anche ildeidi, dopo quello di Brescia, hato la posizione a mio carico relativamente alla gestione della pandemia”. Così Roberto(foto), ex ministro della Salute, sulla sua pagina Facebook. “Sonosoddisfatto perché mi viene nuovamente riconosciuto di aver difeso la salute degli italiani in un momento terribile e di aver servito il Paese con disciplina ed onore come chiede la nostra Costituzione. Grazie ancora a tutte le persone che mi sono state vicine”, scrive. L'articolo L'Opinionista.

