Covid | l' annuncio di Tommaso Foti | Chiederemo la Commissione d' inchiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Arriva lad'sul. Ad annunciarlo è, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Come abbiamo più volte denunciato in piena emergenza, alcune ignobili speculazioni e truffe - tentate o realizzate - hanno contraddistinto quella drammatica emergenza, a partire dalle mascherine. Oramai da mesi le nostre denunce trovano riscontri in più filoni d'della magistratura. Superato il tentativo di una parte dell'opposizione - 5Stelle e PD - di boicottare, anche con tattiche ostruzionistiche, l'iter della proposta di legge volta ad istituire ladisul, essendo nelle condizioni dettate dal Regolamento per poterlo fare, nella riunione dei capigruppo ...

Unben curato è di solito indice di un host e di una casa altrettanto in ordine. ... controlli interforze: oltre 800 identificati e quasi 500 grammi di droga sequestrata 23 Giugno 2023...... perché nel momento in cui non mette le risorse che servono anche alle Regioni che hanno subito importanti costi durante il, il Governo Meloni sta scegliendo di tagliare i servizi alle ...Maggio 2022: arriva l', per bocca dell'allora ministro della salute Speranza, della ... non ultima la gestione della pandemia da- 19. Per maggiori informazioni su Anthony Fauci, si ...

Dl Inps / Inadempimento degli obblighi di vaccinazione anti Covid, proroga della sospensione delle ... Il Sole 24 ORE

'Come abbiamo più volte denunciato in piena emergenza Covid, alcune ignobili speculazioni e truffe - tentate o realizzate - hanno contraddistinto ...Milano, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Scendono i contagi e i morti Covid in Italia nell'ultima settimana. Dal 16 al 22 giugno si sono registrati 5.660 nuovi casi, in calo del 24% circa rispetto ai 7 gi ...