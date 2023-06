Covid | il rapporto degli 007 Usa | “Virus creato nel laboratorio di Wuhan? Non ci sono prove”

(Di sabato 24 giugno 2023) Non viche il-19 sia statoneldi ricerca didel governo cinese. A dichiararlo è stato nelle scorse ore il capo dell’intelligence statunitense. In undeclassificato, l’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale ha affermato di non disporre di informazioni a sostegno delle recenti affermazioni secondo cui tre scienziati delsarebbero stati tra i primi infetti da-19 e potrebbero averilda soli. Attingendo alle notizie raccolta da varie agenzie membri della comunità dell’intelligence statunitense ilafferma che alcuni scienziati deldi ...

La tesi secondo cui 3 scienziati del laboratorio di Wuhan sarebbero stati tra i primi ad essere infettati dal, dopo aver creato il virus da soli, non trova riscontri. In unper il ...... ad esempio, durante la pandemia di- 19 i contratti di affitto dei negozi sono stati ... che confidava nella prosecuzione del. Spesso si confonde il recesso " che è lo scioglimento ...... chiede perché e un'infermiera, l'unica con cui avrà un"normale", gli dice che lo hanno ... VACCINI- 19, SILVANA DE MARI: MORTE IMPROVVISE, PATOLOGIE, ABORTI IN AUMENTO E DA NON ...

Covid, il rapporto degli 007 Usa: “Non ci sono prove che il virus sia stato creato nel laboratorio di Wuhan” la Repubblica

Non vi sono prove che il virus Covid-19 sia stato creato nel laboratorio di ricerca di Wuhan del governo cinese. A dichiararlo è stato nelle scorse ore il capo dell’intelligence statunitense. In un ra ...Il malessere psichico non si ferma, anzi peggiora dopo la pandemia. Ne soffrono i giovani, ma non solo. Il quadro presentato nel ventesimo Rapporto OsservaSalute 2022 dice chiaramente che bisogna inte ...