Così un gioiello italiano dell’alluminio è passato in mani cinesi

(Di sabato 24 giugno 2023) L’8 giugno scorso il governo, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ha esercitato i poteri speciali con prescrizioni in merito all’acquisizione da parte della cinese Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd, con sede nella città di Zhenjiang nella provincia dello Jiangsu, dell’intero capitale sociale di Slim Aluminium Spa, società di Cisterna di Latina, vicino a Roma, che si occupa di trasformazionecon circa 400 dipendenti e un fatturato che nel 2022 si attestava su 326.770.438 euro. È quanto si apprende da un atto trasmesso dalla presidenza del Consiglio alle commissioni parlamentari. LA PROPRIETÀ TEDESCA Come si apprende sul sito dell’azienda, Slim (Società lavorazioni industriali metalli) nasce nel 1964 a Cisterna di Latina dalla società pubblica Alumetal (con radici nella Montecatini e nella svizzera Alusuisse) in ...