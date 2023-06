Così la Wagner sfrutta la zona grigia L’analisi di Bertolotti e Bressan

Leggi su formiche

(Di sabato 24 giugno 2023) L’utilizzo delle Private military companies, Pmc, è, secondo l’analista del Washington Institute, Anna Borshchevskaya, cresciuto in modo esponenziale durante la presidenza Putin. Sin dal conflitto in Ucraina del 2014 le Pmc russe, e in particolar modo la, hanno agito, nonostante la loro natura privatistica, come moltiplicatore di forza del Cremlino, estendendo la portata geopolitica e gli interessi di Mosca attraverso traffico di armi, consulenti politici, addestramento di personale militare e forze di sicurezza locali, riducendo al minimo i costi politici e militari. Uno dei tanti motivi per cui la Russia utilizza tali gruppi consiste nella cosiddetta plausible deniability: le Pmc consentono di mantenere un basso profilo ed eventualmente limitare la responsabilità del committente. Tecnicamente illegali ai sensi del codice penale russo, le Pmc al servizio di ...