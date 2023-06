Cosa è successo tra Trentin e Sbaragli | brutto gesto e scena non bella – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) La prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo su strada riservata agli uomini elite ha premiato Simone Velasco, che erediterà dunque la Maglia Tricolore da Filippo Zana. Un’azione eccezionale la sua che, dopo essere rientrato in salita insieme a Davide Formolo, ha anticipato la volata beffando i compagni di fuga. Lo sprint per ilè stato piuttosto concitato e le immagini hanno immediatamente mostrato un Matteofurioso. È bastato rivedere le immagini per vedere come l’esperto corridore del Team UAE Emirates abbia compiuto unnei confronti di un avversario, sventolandogli in faccia il dito medio. Ma qual è stato il motivo della rabbia die con chi ce l’aveva? L’impressione è che ilpossa essere rivolto a Kristian ...