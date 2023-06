Cosa è successo alla 4×100 femminile e perché è stata fortunata nonostante l’errore

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Laera una delle carte più accreditate per l’Italia nella seconda giornata degli Europei a squadre di atletica leggera, la vecchia Coppa Europa in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Ci si aspettava una prova rimarchevole da parte della staffetta veloce, accreditata quantomeno di un piazzamento sul podio. Purtroppo è arrivata l’inattesa controprestazione, frutto di un grave errore in occasione del secondo cambio: dopo la buona partenza di Johanelis Herrera Abreu, infatti, Dalia Kaddari non riesce a passare correttamente il testimone nelle mani di Anna Bongiorni. Lo stesso testimone cade a terra, ma l’azzurra ha la lucidità per tornare indietro, raccoglierlo e riprendere la propria azione. Vittoria Fontana chiuderà poi la fatica con l’alto tempo di 52.28. Si teme il peggio, ovvero l’ultimo posto e un conseguente misero punto ...