(Di sabato 24 giugno 2023) LECCE - Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno utile per presentare il ricorso in Cassazione contro la condanna all’, confermata in appello il 9 febbraio scorso, per l’omicidio delladi fidanzati, Eleonora Manta, 30enne di Seclì, impiegata all’Inps di Brindisi, e Daniele De...

Coppia massacrata, definitivi ergastolo e isolamento diurno per 3 anni al giovane assassino LeccePrima

Il 23enne di Casarano reo confesso del duplice delitto avvenuto in via Montello a Lecce rinuncia al ricorso in Cassazione (i termini scadono oggi), perché desideroso di vivere il carcere in totale sol ...