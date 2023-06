(Di sabato 24 giugno 2023) "Ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta, ma il nostro è un percorso di, non siamo in dirittura finale di arrivo, ma ...

... non siamo in dirittura finale di arrivo, macon grande responsabilità, e lealtà, mantenendo alta l'asticella". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, alla manifestazione ...... questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta', ammette, 'ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura di arrivo, macon grande responsabilità, e lealtà, ...... ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura finale di arrivo, macon grande responsabilità, e lealtà, mantenendo alta l'asticella" ha aggiuntoparlando delle ...

Conte continueremo con responsabilità il dialogo fra opposizioni La Prealpina

"Ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, questo è evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta, ma il nostro è un percorso di dialogo, non siamo in dirittura finale di arrivo, ma cont ...I leader di M5s e Pd scelgono un cammino di piccoli passi per lasciarsi alle spalle incomprensioni e diffidenze e cercare di costruire una coalizione ...