Consegnati i Premi Feltrinelli

Tra i variFeltrinelli internazionali sono stati premiati il Prof. Reinhard Zimmermann per le scienze giuridiche, per aver offerto contributi fondamentali allo studio storico comparativo del ...I partecipanti sono stati 51 tra i quali 34 uomini e 17 donne , i numerosiconsistenti in oggetti della ditta Tavola di Baci stato offerti dall'Hotel Principe e sono statidalla ......(Foto Accademia dei Lincei) Giornata di celebrazioni e premiazioni oggi all' Accademia dei Lincei dove si è celebrata la chiusura dell'Anno Accademico e sono statii prestigiosi'...

I premi Feltrinelli a Penone, Kiefer e Zerocalcare AGI - Agenzia Italia

Tre pasticcerie storiche, ciascuna con decenni di attività ininterrotta, concentrate in poche centinaia di metri nel centro del magnifico borgo di una città murata tra le più belle d’Italia ...