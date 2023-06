(Di sabato 24 giugno 2023) Le piccole imprese sono sempre più “verdi” e impegnate a ridurre l’impatto delle proprie attività. Lo dice un’analisi di, secondo la quale la difesa dell’ambiente sta a cuor... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il sosia di Alfred Nobeli partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la ... a cura di+ mostra fotografica 'Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura' ...Otre 50 addetti del sistemaImprese Marca Trevigiano operanti nelle aree lavoro, fiscale, della sicurezza hanno ...la classifica Roma con 1.440 reti partecipate da imprese ...... a cura diSabato 24 giugno, ore 10.30: "Pesto al mortaio e degustazione olio" - ... Venerdì 30 giugno , ore 10.30: "Turismo con i pescatori" - presentazione della'FISH. MED. NET.'.

Confartigianato guida le Pmi verso la sostenibilità Il Foglio

È sul fronte delle competenze green che le piccole aziende battono addirittura le altre dimensioni d’impresa. Nel 2022, infatti, per il 44,7 per cento del personale da assumere (quasi 1,5 milioni di ...Lunedì si è spento Augusto Sargenti, 82 anni, artigiano del legno e per anni presidente nonché fondatore della sede Lapam Confartigianato del luogo. Storico imprenditore, dal 1969 è stato alla guida d ...