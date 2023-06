Concorso INFN di Pisa | 1 Posto da Tecnologo

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 24 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1diIII livello, a tempo indeterminato, per la sezione di. E’ indetto unpubblico, per titoli ed esami, per unper il profilo professionale didi III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attivita’ di realizzazione e gestione di infrastrutture di calcoloscientifico di tipo HPC (High Performance Computing) di infrastrutture per il machine learning, deep learning, data mining e gestione di big data, di sistemi di condivisione delle risorse di calcolo e di accodamento dei lavori utente, sia con sistemi batch tradizionali che con tecnologie di virtualizzazione/cloud e orchestratori. La sede ...