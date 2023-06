Concorso ASL di Asti | 2 Posti da Dirigente

(Di sabato 24 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 2dimedico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 611 del 13 maggio 2023 e’ banditopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di duedimedico di Direzione medica di presidio ospedaliero con iscrizione on-line,presso l’Azienda sanitaria locale AT di. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2023 e sul sito internet aziendale: www.asl.at.it ...

Un obiettivo non semplice: uno solo il posto a tempo indeterminato indicato nelbandito da Estar per tutte e tre le. La situazione è presto scivolata nella polemica. Non solo l'...... oppure una o più scuole comprese nel suddetto comune di residenza; oppure il comune viciniore a quello di residenza, in assenza di posti e/o classi dirichiedibili nel comune di residenza; ...... c'è un piano di integrazione anche con la Medicina d'urgenza territoriale per far fronte all'aumento dell'afflusso estivo, in attesa che venga espletato ilregionale al quale la nostra...

Ritirato più volte e ripresentato nel 2022, l'odissea del concorso Asl ... TeleRama News

CHIETI – “Ho resuscitato questo ospedale, dove in quattro anni ho portato attrezzature nuove, personale e quattro primari. Ecco perché non posso tollerare che vengano dette falsità, come l’insinuazio ...“Con la nuova rimodulazione del servizio 118, comunicata alle OO.SS. nell’incontro del 21 Giugno 2023, si accolgono le richieste sindacali di risolvere la carenza dei medici senza procedere alla total ...