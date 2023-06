Con il lavoro dipendente si può percepire l’assegno di accompagnamento INPS? La risposta ti sorprenderà

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 giugno 2023) Un invalido al 100% può lavorare e, contemporaneamente, beneficiare dell’? La prestazione è compatibile con i redditi da? L’indennità di, prevista dalla Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, è un’agevolazione economica versata dall’agli invalidi totali non autosufficienti. Gli invalidi al 100% hanno diritto all’indennità di(ilovetrading.it)La prestazione spetta inmente dall’età e dal reddito posseduti. Oltre agli invalidi al 100% e non autosufficienti, l’indennità diè riconosciuta a: ciechi assoluti; soggetti che svolgono cicli di chemioterapia oppure altre terapie in regime di day hospital e che necessitano di essere accompagnati; minorenni, che non riescono a deambulare senza ...