Colpo in gioielleria con il Bobcat | negozio sventrato

(Di sabato 24 giugno 2023) Davanti alla vetrina della«Costantini», nel quartiere Parioli, c'è un albero sradicato. È lì come a indicare il percorso del ladro a bordo del mini-escavatore che con una «spaccata» ha distrutto porta e vetrina per commettere il furto. Indossa il passamontagna, con lui ci sarebbero altri tre complici. Intorno alle 3.54 della mattina di giovedì, infatti, quattro soggetti a volto coperto entrano nelusando uncome ariete. Distruggono tutto, anche l'interno del locale in via Antonelli, senza però riuscire a impossessarsi della cassaforte. Il braccio della macchina, infatti, si rompe e i malviventi non riescono a portare a termine l'operazione. Un uomo che abita al piano di sopra viene svegliato dal forte rumore. L'allarme parte immediatamente, sul posto arriva la polizia. Ma dei ladri nessuna traccia, se non i ...