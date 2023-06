Colpo di stato o guerra civile? Costa sta accadendo in Russia

(Di sabato 24 giugno 2023) Mosca – Il leader della milizia privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, sfida lae ne attacca i vertici militari, annunciando di controllare la città russa di Rostov e promettendo di marciare su Mosca con i suoi 25mila uomini pronti a morire, se il ministro della Difesa Shoigu non accetterà di incontrarlo. Il presidente russo Putin parla alla nazione: “Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostroda qualsiasi tradimento, e i responsabili saranno puniti. Non si ripeteranno gli eventi del 1917”. Prigozhin replica: “Si sbaglia, io non sono un traditore, basta con la corruzione e la menzogna”. L’attenzione delle cancellerie di tutto il mondo resta alta, gli Usa si consultano con gli alleati. Erdogan esprime sostegno a Putin. “PRONTI A MORIRE” “Siamo tutti pronti a morire, tutti e 25mila e poi ancora altri 25mila”. E’ ...

Russia, colpo di stato o guerra civile Sul Cremlino aleggia lo spettro del colpo di stato. O, addirittura, quello di una guerra civile. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha ...