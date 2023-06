(Di sabato 24 giugno 2023) Ihanno improntato un concerto con zero emissioni e cyclette per produrre energia. Ma poi si spostano con mezzi inquinanti. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Coldplay, altro che ecologisti: si muovono con jet privato Le voci di dentro

La guida per le quattro dare a San Siro del gruppo britannico: consigli, modifiche al trasporto Atm, cosa è vietato portare ...La cantante aprirà le quattro serate a San Siro prima dei Chvrches, supporter fissi della band: "Chris Martin e i suoi sono i più forti in questo momento e un esempio per ogni artista, figurarsi per m ...