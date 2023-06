Cnn | Il potere di Putin è a rischio | decisive le prossime 24 ore

Leggi su today

(Di sabato 24 giugno 2023) "sta affrontando la più grave minaccia in 23 anni di", è "sbalorditivo" vedere "la patina di controllo totale" che si "sgretola dall'oggi al domani". A scriverlo è la Cnn in un'analisi sulla situazione russa, in cui si sottolinea che le24 ore saranno "". Il paese...