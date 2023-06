Clochard ucciso a Pomigliano | i due minorenni subito trasferiti in carcere

Dunque, il giudice non ha creduto alla loro versione. E ha firmato una misura cautelare, gli arresti in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Quindi: le parole ...Emergono ulteriori dettagli sulla morte di Frederick Akwasi Adofo , ila Pomigliano d'Arco nel Napoletano da due 16enni. Fermati e trasferiti nel carcere minorile di Nisida, i due non solo hanno confessato, ma hanno fornito anche un racconto particolare ...a botte, i due 16enni: 'Siamo stati noi ma ci ha provocato'. Con la vittima si erano 'dati il cinque' Ne dà notizia il Comune, sottolineando che l'area di intervento è quella di via ...

Dunque, il giudice non ha creduto alla loro versione. E ha firmato una misura cautelare, gli arresti in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Quindi: ...C’è la confessione dell’aggressione, accompagnata da una linea difensiva risibile, quella della reazione a una provocazione. Quindi i due sedicenni che a Pomigliano d’Arco hanno ucciso di botte il pov ...