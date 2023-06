Clima | attenzione agli interessi di chi strumentalizza la scienza Anche nell’industria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) di Massimo Falchetta La questionetica sostanzialmente si traduce in due affermazioni forti: ilstia cambiando e la causa è antropica, più specificatamente imputabile all’emissione di CO2 che produce il cosiddetto effetto serra. Queste due conclusioni, che sono il messaggio fondamentale dell’IPCC, da alcuni anni sono state assunteda molti governi, in particolare dall’Unione Europea, come cardine delle politiche energetiche dei prossimi 30 anni (con obiettivi che vanno dal 2030 al 2050). Recentemente queste conclusioni, che sembravano ormai consolidate, tornano a venire messe in dubbio. Tornano perché c’è voluto parecchio tempo affinché le preoccupazioni iniziali di alcuni scienziati, a partire danni ‘70 dello scorso secolo, diventassero sempre più condivise e poi dominanti nella Comunità ...