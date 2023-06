Ciclismo | Campionati Italiani 2023 prova in linea donne Elite | percorso e altimetria

(Di sabato 24 giugno 2023) Ile l’dellain, gara che chiude idisu strada a Comano Terme. In Trentino si assegna l’ultima maglia tricolore con una corsa di 148 chilometri che prevede un dislivello complessivo di 2480 metri. La prima parte è caratterizzata da due salite, il Passo del Ballino e il Passo San Udalrico, che potrebbero creare la fuga di giornata e già una prima selezione in gruppo. La corsa però si farà nella seconda parte, quando le atlete passeranno sulladel traguardo e inizieranno i 4 giri del circuito che ha caratterizzato anche lamaschile. La prima parte del circuito è in salita, con un’ascesa di 5,6 km ...

Si tiene oggi a Comano Terme, in provincia di Trento, la prova elite uomini deiitaliani di2023. Il c.t. dell'Italia, Daniele Bennati, fa le carte a percorso e favoriti. Guarda il ...Si tiene oggi a Comano Terme, in provincia di Trento, la prova elite uomini deiitaliani di2023. Il ciclista del team nbsp;Israel - Premier Tech, Marco Frigo, parla della sua condizione. Guarda il ...Si tiene oggi a Comano Terme, in provincia di Trento, la prova elite uomini deiitaliani di2023. Il ciclista dell'Alpecin - Deceuninck Development Team, Luca Vergalito, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ciccone favorito, attenzione a Bagioli e Formolo OA Sport

La settimana dedicata ai Campionati Italiani di ciclismo si concluderà con la prova élite femminile. Partenza ed arrivo a Comano Terme, con un percorso assai vallonato che si propone per le specialist ...Appuntamento importante: si assegna oggi la Maglia Tricolore. In scena in quel di Comano Terme, in Trentino, la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo su strada per quanto riguarda gli éli ...